В МИДе назвали условие урегулирования кризиса с продовольствием в мире

Урегулирование мирового продовольственного кризиса возможно после снятия санкций с российского экспорта, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, с доступом российских кораблей в европейские порты и другие. Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно», – цитирует ТАСС Руденко.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.

Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации РФ на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД РФ подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Газета ВЗГЛЯД писала, кому на самом деле угрожает голод и каковы реальные причины продовольственного ажиотажа.

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