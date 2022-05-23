 

Эксперты: Своими действиями YouTube добивается блокировки в России

23.05.2022, 19:25, Новости дня
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«Все настойчиво движется к тому, чтобы ограничительные меры в РФ в отношении YouTube были предприняты», – сообщила член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя признание видеохостинга в удалении контента с российской точкой зрения по ситуации на Украине.

«Блокируются патриотические группы и паблики, официальные российские средства массовой информации. Это последовательная политика видеохостинга, сейчас она усугубилась. Если открыть, например, тренды YouTube, то там представлены сплошные фейки о России, насильственный контент и различные иностранные агенты, которые распространяют ложь и дезинформацию о нашей стране и о ходе спецоперации», – считает Мизулина. По ее словам, любая отличная от западной позиция по ситуации на Украине «выжигается с видеохостинга всеми доступными способами». Эксперт напоминает, что в РФ существует закон, который запрещает подобную цензуру в отношении российских пользователей и средств массовой информации.

Мизулина полагает, что своими действиями видеохостинг подталкивает государство к применению мер технического характера в отношении этой площадки на территории нашей страны: «Все настойчиво движется к тому, чтобы ограничительные меры в РФ в отношении YouTube были предприняты. Эта площадка стала рассадником русофобии и лжи о РФ как, например, Википедия. И, конечно, в такой ситуации государство должно найти какой-то достойный ответ таким антироссийским действиям».

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антона Горелкин также полагет, что видеохостинг спецально добивается блокировки в России. «Похоже, заявление Максута Шадаева о том, что в РФ не планируют блокировать YouTube, кому-то сильно не понравилось. Уже через несколько дней в западных СМИ разместили информацию о масштабах цензуры, которую видеохостинг проводит в отношении материалов о спецоперации. Так, например, The Guardian со ссылкой топ-менеджера YouTube Нила Мохана пишет о 70 тысячах удаленных роликов и 9 тысячах заблокированных каналов, не скрывая, что эти санкции наложены на авторов за поддержку официальной позиции российских властей», – считает депутат.

По его словам, красной нитью через весь материал проходит мысль «что бы YouTube еще такого сделать, чтобы его наконец заблокировали в России». «Я уже говорил, почему для Google такое развитие событий было бы оптимальным – и теперь убеждаюсь в этом еще больше. Думаю, корпорация продолжит наращивать цензуру в отношении пророссийских авторов, а в скором времени может перейти к открытой пропаганде русофобского контента, перенастроив свои рекомендательные алгоритмы», – сообщил Горелкин.

Напомним, на прошлой неделе на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание» глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в РФ не планируется блокировка видеохостинга YouTube. Он подчеркнул, что прежде чем что-то ограничивать, необходимо «четко понимать, что наши пользователи не страдают». Кроме того, он отметил, что конкуренция – двигатель прогресса, а значит прежде чем закрыть платформу, в РФ должна быть своя конкурентоспособная альтернатива.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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