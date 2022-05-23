Мнение: Отношение россиян к СВО, будущее без нацизма и Стивен Кинг вместо Пушкина

1. Очередной западный миф разрушен недавними опросами. Согласно этому мифу, политику российских властей, в том числе проведение специальной военной операции, поддерживают главным образом нищие и обездоленные россияне, зазомбированные кремлёвской пропагандой. Те самые «варвары-орки», «рабы Путина», которые якобы за всю жизнь не видали ни унитазов, ни асфальта, и теперь массово вывозят всё это из цивилизованной европейской Украины. В действительности, как видно по заглавной картинке, всё совершенно иначе. Социологи из русофобов так себе:

https://www.rbc.ru/politics/18/05/2022/62825a8f9a794718a6e8560f

https://t.me/crimsondigest/1455

…насчёт предполагаемого нищебродства сторонников СВО. Russian Field – их не заподозрить в симпатиях к России, провела опрос про СВО. В разбивке по социальным стратам видно великолепное – больше всего противников СВО как раз среди полных нищебродов, а страта, в которой (с большим отрывом) сторонников операции больше всего – это те, кто “может себе позволить всё, что захотят” в материальном плане.

Даже «независимые» исследователи общественного мнения вынуждены были признать, что большинство россиян поддерживают СВО. А негативное отношение к специальной военной операции распространено, главным образом, в двух группах: среди бедных, которые рассуждают по формуле «плевать на страну, лучше бы мне денег дали», и среди молодёжи, которую вовсю окучивает наша прозападная лакей-интеллигенция.

Напротив, чем обеспеченнее россияне, тем лучше они понимают политику российских властей и тем чаще они её поддерживают. Возможно, некоторые профессиональные группы, вроде айтишников, несколько выбиваются из этого правила, но общая картина такова, что российскую власть поддерживают в первую очередь люди со средним и высоким достатком.

2. Госдеп активно внушает украинцам и всему остальному миру, что единственное возможное состояние, в котором может существовать государство Украина – это война против России:

https://lenta.ru/news/2022/05/19/blinken/

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие для прекращения существования Украины на фоне спецоперации России на ее территории. Своим мнением он поделился в ходе выступления на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

По словам американского министра, Украины больше не будет, если Киев прекратит воевать.

«Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет», — сказал Блинкен.

Напомню, что официальными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Россия никогда не провозглашала цель уничтожения украинского государства. Поэтому совершенно непонятно: почему это Украина не сможет существовать, если она возьмёт и просто согласится на российские условия? Если там больше не будет милитаризации и нацизма?

На Западе утверждают, что никакого нацизма на Украине якобы нет. Если бы это было правдой, то выполнить требование о денацификации можно было бы легко и просто: ведь и делать-то ничего в таком случае было бы не нужно.

3. На Украине предложили скопом переименовать все улицы Пушкина в улицы Стивена Кинга. Мол, американский автор книг в жанре ужасов куда ближе и важнее для украинцев, чем Пушкин:

https://ria.ru/20220520/pereimenovanie-1789728858.html

Инициатива пока носит частный характер, но при этом полностью соответствует ведущейся уже много лет русофобской политике дерусификации. Памятники деятелям русской культуры снимаются, улицы и прочие объекты переименовываются. И никого не волнует, что Стивен Кинг не имеет к Украине никакого отношения, а вот Пушкин на землях нынешней Украины бывал, и сюжет многих его произведений развёртывается именно там («Руслан и Людмила», «Полтава»).

Если на Украине и в США считают, что Россия безжалостно воюет против всего украинского, то почему же у нас никто не выступает за переименование улиц, названных в честь Николая Гоголя, или даже в честь таких столпов украинства, как Тарас Шевченко или Николай Костомаров? Почему жертвой «культуры отмены» становится только русская культура?