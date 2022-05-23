 

Австралийские ученые выяснили причину смертоносности редкой бактериальной инфекции

23.05.2022, 19:00, Разное
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В Австралийском национальном университете провели исследование, которое показало причины смертности от различных бактериальных инфекций.

В частности, речь идет о таких заболеваниях, как столбняк, ботулизм, сепсис и газовая гангрена. Часть случаев имеет прямую связь с уникальными бактериями типа Clostridium septicum, которые приводят к уничтожению 4 из 4 зараженных клеток пациентов. После этого в течение нескольких дней может наступить смерть человека.

Таким образом, ученые обнаружили высокую скорость уничтожения клеток и высвобождение токсина, которые приводит к отверстиям в поверхности. По этой причине происходит серьезный урон для иммунной системы человека. В дальнейшем намерены продолжить более глубокое изучение данной проблемы.



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