Австралийские ученые выяснили причину смертоносности редкой бактериальной инфекции

В Австралийском национальном университете провели исследование, которое показало причины смертности от различных бактериальных инфекций.

В частности, речь идет о таких заболеваниях, как столбняк, ботулизм, сепсис и газовая гангрена. Часть случаев имеет прямую связь с уникальными бактериями типа Clostridium septicum, которые приводят к уничтожению 4 из 4 зараженных клеток пациентов. После этого в течение нескольких дней может наступить смерть человека.

Таким образом, ученые обнаружили высокую скорость уничтожения клеток и высвобождение токсина, которые приводит к отверстиям в поверхности. По этой причине происходит серьезный урон для иммунной системы человека. В дальнейшем намерены продолжить более глубокое изучение данной проблемы.