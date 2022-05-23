 

Комитет Госдумы по культуре уволил Шевчука с поста лидера группы «ДДТ» в связи с утратой доверия

23.05.2022, 18:51, Разное
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Комитет Государственной думы
по культуре единогласно поддержал предложение всероссийского движения «Пеvцы и компоzиторы zа
Россию» об отстранении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в связи с «поведением,
порочащим высокое звание российского музыканта». В ближайшее время оценку
действиям Шевчука даст комиссия по этике Союза композиторов России, которая,
согласно действующему законодательству, может запретить музыканту проводить
концерты и писать новые песни.

«Непатриотическое и хамское
поведение Шевчука и его шайки давно вызывало вопросы. Мы неоднократно получали
сигналы от граждан, которые были возмущены его безрассудными действиями,
особенно в последние месяцы. Такие люди как Шевчук не должны заниматься музыкой
и творчеством в целом. Родина дала им всё, вырастила их, воспитала, а эти
предатели сейчас публично оскорбляют Россию и лидеров нашей страны», – заявила
депутат Ирина Яровая.

В настоящий момент в
Министерстве культуры рассматривается несколько кандидатур на пост нового
лидера «ДДТ». Как нам стало известно, в шорт-лист претендентов вошли Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев и Денис Майданов.

Сам Шевчук отказался от
комментариев, но, согласно непубличной информации, он уже получил несколько
предложений от крупных международных компаний продолжить карьеру на Западе.     

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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