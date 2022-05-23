Комитет Госдумы по культуре уволил Шевчука с поста лидера группы «ДДТ» в связи с утратой доверия

Комитет Государственной думы

по культуре единогласно поддержал предложение всероссийского движения «Пеvцы и компоzиторы zа

Россию» об отстранении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в связи с «поведением,

порочащим высокое звание российского музыканта». В ближайшее время оценку

действиям Шевчука даст комиссия по этике Союза композиторов России, которая,

согласно действующему законодательству, может запретить музыканту проводить

концерты и писать новые песни.

«Непатриотическое и хамское

поведение Шевчука и его шайки давно вызывало вопросы. Мы неоднократно получали

сигналы от граждан, которые были возмущены его безрассудными действиями,

особенно в последние месяцы. Такие люди как Шевчук не должны заниматься музыкой

и творчеством в целом. Родина дала им всё, вырастила их, воспитала, а эти

предатели сейчас публично оскорбляют Россию и лидеров нашей страны», – заявила

депутат Ирина Яровая.

В настоящий момент в

Министерстве культуры рассматривается несколько кандидатур на пост нового

лидера «ДДТ». Как нам стало известно, в шорт-лист претендентов вошли Сергей

Безруков, Дмитрий Дюжев и Денис Майданов.

Сам Шевчук отказался от

комментариев, но, согласно непубличной информации, он уже получил несколько

предложений от крупных международных компаний продолжить карьеру на Западе.

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