Тонкие брови снова в тренде: как выбрать идеальную форму

Узкие брови. Еще совсем недавно их возвращение казалось в принципе невозможным, но поколение Z возвращает их и продвигает как универсальный, наиболее подходящий вариант.

Если вы в последние десять лет отращивали густые брови, вы будете поражены этой тенденцией. Поколение Z (рожденное с середины 1990-х до примерно 2010 года) не просто полюбило тонкие брови. По их мнению, с ними большинство людей выглядят лучше. Итак, давайте посмотрим на это.

Тонкие против густых

На смену густым пришли уложенные “мыльные” брови, их сменили естественные детские брови, а теперь пришло время тренда под названием «скинни». Самая известная представительница нового тренда – Белла Хадид, которая никогда не хвасталась своими бровями, как Кара Делевинь. Может быть, это возможность принять тот факт, что не у всех от природы выразительные брови.

Миссия идеальных бровей

Брови — очень мощный инструмент для выделения черт лица. Чем больше брови, тем оптически меньше глаза, и наоборот. Именно поэтому не стоит сразу ругать узкие брови, особенно если они у вас такие от природы или раньше были повреждены пинцетом.

Далеко не всегда темные насыщенные брови подходят к макияжу или определенному наряду. Кроме того, они могут привлекать излишнее внимание, особенно если вы не нарисуете их точно и со вкусом. И вот, после череды достаточно ярких трендов, к счастью, пришла мода на естественные брови без видимого вмешательства пинцета.

Идеальная форма

Поэтому сосредоточьтесь на идеальной форме, а не на интенсивности цвета. Для того чтобы определить идеальную длину и форму, воспользуйтесь карандашом. Идеальное начало линии бровей — на воображаемой линии, которая проходит между основанием крыла носа и внутренним уголком глаза (см. рисунок ниже).

Высшая точка бровей идеально лежит на линии, проходящей от основания крыла носа через середину глаза, далее она должна заканчиваться на линии между внешним уголком глаза и основанием носа. Как правило, выщипывают волоски только снизу, старайтесь не трогать верхнюю линию или предоставьте это профессионалам. Скорректированные таким образом брови будут выглядеть естественно.

Правильная форма арки придаст лицу выразительность и омолодит все лицо. И как это должно выглядеть? Она должна подняться на две трети вверх к высшей точке и опуститься на одну треть вниз. Будьте осторожны, потому что при самостоятельной коррекции женщины часто удаляют снизу волосы больше, чем нужно.

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Гель, помадка и карандаш

Если у вас от природы идеальные брови, будь то густые, как у Лили Коллинз, или такие же узкие, как у Беллы Хадид, все, что вам нужно сделать, – это использовать для ухода гель для расчесывания и зафиксировать волоски по направлению вверх. Если вы ищете продукт, с помощью которого можно максимально прорисовать брови и получить стойкий эффект, выбирайте помадки с кисточкой. Карандаша достаточно для легкого, ежедневного прокрашивания нескольких волосков и коррекции формы, но с одним условием: он должен быть тонким, чтобы им можно было наносить штрихи.

Два золотых правила

Независимо от тенденций, выбирайте форму бровей в соответствии с тем, что вам нравится. Запомните всего два правила: не выщипывайте их чрезмерно и не рисуйте, используя те размеры и цвета, которых у вас нет от природы.

Брюнетки в этом случае имеют преимущество. Светлые брови обычно приходится красить или перекрашивать. И это может стать камнем преткновения. Женщинам нравится выбирать более темный оттенок, чем это необходимо. Цвет должен соответствовать цвету ваших волос и вашей кожи. Вы можете выбрать разные карандаши, пудровые тени и тушь.

Чтобы нарисовать идеальные брови, возьмите карандаш и наносите им тонкие штрихи. После этого причешите их щеточкой. Финальная точка – гель для фиксации.