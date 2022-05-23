Слаггинг — корейский тренд ухода за кожей с помощью вазелина

Слаггинг – это корейская процедура ухода за кожей, при которой в качестве увлажняющего средства используется вазелин. Считается, что после процедуры пропадают шелушения, ощущается гладкость и начитанность. Новый прием рекомендуется тем, у кого кожа истончена и обезвожена.

В таком случае вазелином смазывают поврежденные участки, до тех пор пока кожа не восстановится полностью. Люди с сухой или чувствительной кожей утверждают, что вазелин заменяет ночной крем для лица: стоит он дешевле, а действует эффективнее.

Почему от вазелина кожа становится лучше

Вазелин выступает в качестве окклюзионного средства — на коже создается пленка, не позволяющая влаге испариться. Средство следует применять на заключительной стадии ухода. Другие этапы будут более эффективными, и наутро кожа будет лучше увлажнена. Однако слаггинг имеет и обратную сторону.

Как слаггинг может вредить

Тот самый эффект окклюзии может быть неполезен. Если использовать вазелин слишком часто, то это может привести к возникновению парникового эффекта на поверхности кожи. В результате чешуйки эпидермиса увеличатся в размере, что вызовет еще большую сухость кожного покрова.

К тому же из-за такой «вазелиновой защиты» кожа не сможет обновляться естественным способом, а значит, скорость загрязнения пор увеличится. Вазелин сам по себе может способствовать образованию камедонов — здесь все зависит от типа кожи и индивидуальных особенностей организма. Однако если кожа и так чрезмерно жирная, не стоит проводить эксперименты.

Как применять слаггинг грамотно

Если вы прочтете хвалебные отзывы о слаггинге и не сможете побороть любопытство, придерживайтесь нескольких простых шагов, чтобы не пожалеть о содеянном:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой у вазелинового средства должен быть чистый состав; при реактивной чувствительной коже или наличии акне от слаггинга лучше отказаться; жирная кожа может стать еще более жирной; перед применением вазелина следует очистить кожу, применив средство для отшелушивания; слаггинг – это не замена ухода, это лишь один из этапов.

Преимущества

Средство образует на поверхности защитный слой, помогающий удерживать влагу. Вазелин препятствует испарению жидкости, предохраняет кожу от высыхания. Сохраненная влага утолщает ее, делает более гладкой и эластичной.

Барьер, который удерживает воду внутри, не пропускает вредные вещества снаружи. Это предупреждает раздражение, аллергические реакции. Кожа не теряет влагу, быстрее восстанавливается после повреждений.

Процедура ухода пошагово

Как выполнить процедуру слаггинга в домашних условиях:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода Вечером очистите лицо, удалив макияж. После умывания протрите кожу тоником. Выдавите на ладонь небольшое количество вазелина, разогрейте его пальцами. Необязательно смазывать им все лицо, достаточно нанести только на сухие участки. Выждите примерно 30 минут, за этот период средство наполовину впитается. Накиньте на подушку полотенце, чтобы защитить ткань от жирных пятен, покройте волосы, так вазелин не размажется во время сна. Ложитесь спать с маской на лице. Утром умойтесь с помощью пенных очищающих средств, нанесите увлажняющий крем.

Противопоказания

Данная процедура подходит не всем. Слаггинг имеет следующие противопоказания для использования:

Жирная кожа. У нее уже существует достаточный и прочный липидный слой, она не нуждается в дополнительном увлажнении. Склонность к акне. Процедура может ухудшить состояние кожи, вызвать обострение гнойного процесса. Инфицированная кожа. Открытая рана.

Перед использованием любого средства нужно провести тест на чувствительность. Нанесите вазелин на небольшой участок кожи, подержите некоторое время, смойте. Если покраснений нет, можете применять на всем лице.