 

Мужчина в Одессе сорвал и выбросил в мусор украинский флаг

23.05.2022, 18:02, Новости дня
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Правоохранители в Одессе задержали мужчину, который сорвал со здания флаг Украины и выбросил его в мусорный контейнер, сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области.

«В ходе осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили его и задержали, а очевидцы предоставили полиции фото и видео инцидента», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что мужчина сорвал флаг Украины со здания на проспекте Небесной сотни, начал рвать и топтать его, а затем выбросил в мусорный контейнер. Очевидец действий мужчины вызвал полицию и указал правоохранителям его приметы.

Ранее сообщалось, что полиция в Виннице задержала гражданина России, который на спор с друзьями снял со здания торгово-развлекательного центра государственный флаг Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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