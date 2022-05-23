 

В Красноярске появились баки для «западного мусора»

23.05.2022, 18:02, Новости дня
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В центре Красноярска появились новые контейнеры с надписью «западный мусор» для ушедших из РФ иностранных брендов, рассказали заметившие их горожане.

Во дворах на улицах Диктатуры Пролетариата, 8 Марта и Карла Маркса рядом с привычными баками для пластика появились новые контейнеры. На них нанесена надпись «западный мусор», а также логотипы ушедших из РФ западных брендов: McDonald’s, IKEA, Zara, Zewa, Coca-Cola и другие. Баки с горкой переполнены коробками и пакетами из-под товаров западных брендов, передает Newslab.ru.

Кто именно установил такие баки, неизвестно. Видимо, таким образом организатор акции демонстрирует, что красноярцы не нуждаются в зарубежных товарах.

В понедельник сообщалось, что сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.

Ранее компания McDonald’s сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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