 

Названы сроки полного перехода Херсонской области на взаиморасчеты в рублях

23.05.2022, 18:02, Новости дня
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Херсонская область намерена перейти на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«До конца года мы полностью перейдем на рублевую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах, но уверен, рубль быстро вытеснит украинскую валюту», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, рубль получит хождение наряду с гривной. Соотношение валют: за одну гривну – два российских рубля.

Напомним, в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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