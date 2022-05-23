 

Объятия снижают стресс у женщин, но не у мужчин

23.05.2022, 17:35, Разное
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По мнению сотрудников Рурского университета, мужчины и женщины отличаются реакцией на объятия на нейронном уровне.

Для получения таких данных потребовалось провести исследование, в котором участвовали около 40 пар. По мнению экспертов, каждый человек, который участвовал в проекте, полностью здоров. В рамках исследования каждому человеку опустили руку в холодную воду. До эксперимента каждого участника обняли, тогда как после стрессового состояния у женщин уровень кортизола оказался ниже, чем у мужчин.

Таким образом, женщины более подвержены положительному эффекту на нервную систему после объятий нежели мужчины, причем при исследования спустя 10 и 30 минут после контакта.



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