 

Чем грозят ребенку кошмарные разборки родителей

23.05.2022, 17:17, Разное
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Еще недавно Ксения Глухович радовалась: с помощью суда ей удалось забрать сына у бывшего мужа. Однако женщина рано выдохнула. Экс-супруг продолжает с ней воевать, кажется, не думая о том, как это может сказаться на психике ребенка. “То, что уже случилось с Димой (так зовут пятилетнего сына Ксении – Прим. ред.) – будет причиной его поддерживающей терапии с психологами всю жизнь”, – говорила психолог Наталья Суздальцева.

По словам Глухович, недавно бывший муж нанял адвоката, и вместе с ним распространяет ложную информацию о ней. Более того, мужчина подал заявление в полицию и просит привлечь экс-супругу к ответственности. “Они говорят о том, что выиграли суд, а я не исполняю решение суда, поэтому хотят меня и ребенка объявить в розыск. Говорят, что, вопреки решению суда, я украла ребенка”, – рассказала Ксения.

Но и это еще не все. Женщина узнала о двух исках против нее. В одном из них говорится, что она распространяет ложь, и вторая сторона не может нормально жить из-за каких-то угроз расправы. “Хотят привлечь меня к уголовной ответственности и взыскать 500 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Это первый иск. И второй иск о том, чтобы с меня взыскали один миллион за то, что я якобы нанесла ущерб здоровью ребенка”.

Однако Ксения уверяет: ее сын болел полгода, когда находился у отца. Сейчас мальчику, которому диагностировали инфекционный мононуклеоз, намного лучше. Говоря о самочувствии ребенка, Глухович подчеркивает: Дима стал бодрее, а температура тела перестала быть повышенной. “Нам назначили противовирусную терапию. Есть улучшения. Динамика положительная”, – заметила мать.

Хоть Ксения и старается оградить сына от проблем, мальчик не может их не замечать. Маленький Дима задает родительнице недетские, серьезные вопросы, на которые порой она не может найти правильные ответы и слова. Поэтому Глухович продолжает консультироваться с психологом.

Специалисты говорят: постоянные скандалы родителей могут привести к тому, что в будущем ребенок навсегда может отказаться от идеи завести собственную семью. “Еще внутреннее разделение ребенка на хорошего сына для мамы, но плохого для папы и наоборот – хорошего для папы, но плохого для мамы. А быть одновременно плохим и хорошим – так закладываются биполярные расстройства, раздвоения личности, сильная амбивалентность, другие психозы”, – предупредила психолог Суздальцева.



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