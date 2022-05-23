Женственна в своей простоте: весенние тренды макияжа от Dior, Chanel и других мировых брендов

Если зимой в тренде были красная помада, эффектные тени и гламур, а многие женщины стремились скрыть бледность кожи насыщенным макияжем, то весна ознаменовала приход более простой, утонченной и сдержанной линии. Слабый намек на макияж берет верх над яркими тенденциями макияжа, стремящимися к более естественному виду.

Общие тенденции макияжа

Этот принцип отражается как в цветах, так и в основных приемах. Вместо праймера с высокой укрывистостью в тренде будет использование естественно выглядящих версий. Оттеночные кремы прекрасно впишутся в это естественное направление, достаточно будет нанести на кожу лица капельку для идеального вида.

С румянами и бронзатором тоже не придется перебарщивать. Даже слегка слабый, сдержанный тон весной производит невероятный эффект. Нежные естественные оттенки также могут появиться в гардеробе: модные оттенки макияжа идеально подходят для пудрово-белых, нежно-розовых вещей, а тонирующие кремы или умопомрачительные праймеры придают коже естественный вид.

Для век и для губ подходят однотонные цвета. На первый план выходят натуральные помады и блески для губ. Гораздо популярнее становятся тени для век в оттенках белого, металлического и пудрового.

Конечно, нельзя не отметить и популярные нюдовые оттенки. Бронзовые, коричневые тона проявляются как в макияже глаз, так и в оттенках помады. Даже эти, более приглушенные, более естественные варианты будут по-настоящему модными, нисколько не навязчивыми и не бросающимися в глаза. Сделать легкий супермакияж можно за несколько минут.

Ведущие бренды представляют свои варианты красивого макияжа в нежных оттенках.

“Диор”

Косметический бренд Dior выходит весной с явно приглушенными, бледными оттенками. Общая картина с этой фантастической косметикой невероятно натуральная.

Rare Beauty

Бренд косметики Селены Гомес становится все популярнее, в основном благодаря концепции. Певица не преувеличивает свою страсть к макияжу только ради продвижения своего бренда. В основном она использует собственную декоративную косметику, но часто появляется в соцсетях без макияжа. Мягкие тона, которые она любит использовать в своем макияже, придают ей солидный, очаровательно женственный и естественный вид.

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“Шанель”

“Шанель” не заботятся о красках, их красивая красноватая помада удивительно горячая. Тем не менее люксовый бренд не забывает и о более светлых весенних оттенках, поэтому поклонники смогут насладиться естественным эффектом.

“Кайли Косметикс”

Бренд Кайли Дженнер постепенно станет не менее популярным, чем сам клан Кардашьян. Косметика в красивых пудровых оттенках для весенних месяцев гарантированно понравится любителям новой моды.

MAC

MAC не может ошибаться, когда дело доходит до цветов. Они идеальны в любом оттенке. Продукция очень разнообразная, поэтому каждый может найти что-то по душе. На прилавках появляются и свежие, нежные оттенки весны.

“Армани Бьюти”

Косметический бренд Armani активно продвигает культ красной помады, предлагая оба пудровых оттенка. Как лицо бренда Палвин Барби регулярно публикует свои советы по макияжу. Сдержанные тона, которые также соответствуют тренду весеннего макияжа, ей идут не меньше, чем дикие цвета.