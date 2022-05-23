Естественный стиль с эффектом подтяжки: советы макияжа от Селены Гомес, как визуально сделать лицо худее

Для повседневной жизни достаточно быстрого и простого макияжа, так как в условиях естественного дневного света требуется использование более тонких слоев и нежных цветовых эффектов. Кроме того, большинство женщин не могут проводить много времени перед зеркалом.

Тем не менее декоративная косметика обязательно должна использоваться, чтобы подчеркнуть достоинства лица. Если применить правильную технику, нанесение макияжа займет у вас всего несколько секунд.

Воспользуйтесь этими советами, которыми поделились с поклонниками Селена Гомес. Они гарантируют естественный эффект, а также позволяют подчеркнуть контуры лица.

Мнение знаменитости

Кто еще может дать хороший совет по макияжу, как не всемирно известная певица, у которой есть собственный бренд косметики? Селена Гомес всегда фантастически выглядит, она не перебарщивает с макияжем, и ее собственная косметика пользуется успехом. Вряд ли кто-то мог лучше понять, как добиться идеального повседневного образа.

Суперсоветы по макияжу от Селены Гомес: естественный стиль с эффектом подтяжки лица

Собственный бренд Селены Гомес Rare Beauty за короткое время завоевал невероятную популярность. В ее ассортименте появляются все более разнообразные продукты, и певица делает акцент на подчеркивании естественных внешних черт.

Обычно она подготавливает свой макияж таким образом, чтобы он не менял кардинально ее внешность, а лишь подчеркивал ее женственные черты и достоинства. В роликах она показывает супертрюки с собственными продуктами, благодаря которым ее круглое лицо выглядит немного худее.

Техника макияжа от звезды

После нанесения праймера она выделяет черты лица бронзатором, таким образом пытаясь добиться сужающего эффекта. Селена использует более мягкий продукт, что особенно выгодно, так как его легче наносить кистью. Результат не будет преувеличенным или ярким, он будет иметь максимально естественный эффект.

Еще одним важным шагом в создании повседневного макияжа является использование румян. Она предпочитает косметику, которая идеально сочетается с ее кожей. Селена выделяет область скул, используя небольшое количество жидких румян. Этот шаг делает линии лица более тонкими и занимает всего несколько секунд.

Ее макияж очень нежный и небрежный, и она удивительно естественна, но вместе с тем достаточно женственна. Стоит выполнить эти шаги, пользуясь советами звезды, потому что Селена Гомес — настоящий профи, когда дело доходит до косметики.