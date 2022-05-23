Захарова: Зеленский легализует захват Украины поляками

Киевский режим, утверждая особый правовой статус граждан Польши, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват Украины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», – написала Захарова в своем Telegram.

Она отметила, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны.

В воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. В ходе выступления в Верховной раде, где присутствовал также украинский лидер Владимир Зеленский, Дуда призвал международное сообщество «требовать от РФ прекратить агрессию и полностью покинуть территорию Украины». Он добавил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, а два государства смогут отстраивать общее счастье.

Зеленский же анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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