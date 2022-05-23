Суд Украины разрешил арестовать Януковича за подписание Харьковских соглашений

Суд в Киеве избрал экс-главе Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание Харьковских соглашений, согласно которым в Крыму был размещен Черноморский флот, сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, 21 апреля 2010 года Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Россией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота на территории Крыма.

В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.

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