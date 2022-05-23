 

В Британии бизнесмена Петра Авена обвинили в нарушении персональных санкций

23.05.2022, 16:40, Новости дня
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Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Петр Авен стал фигурантом уголовного дела из-за предполагаемого нарушения наложенных на него местными властями санкций, сообщил источник, близкий к его окружению.

«В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья – нарушений санкций», – сказал источник, передает ТАСС.

Он пояснил, что в Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более 2,5 тыс. фунтов в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и «живет не по средствам».

Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.

Позже российский предприниматель Петр Авен заявил, что не знает, как жить дальше после санкций Запада, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя и хочет оспорить введенные ограничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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