Рестораны «Макдональдс» в России переименуют в WC

Управляющий партнер компании «Макдональдс» поделился планами развития бренда в России.

Согласно утвержденному корпоративному стандарту, для обхода возможных санкций бывшие заведения сети в России получат новую аббревиатуру «М Ж» (WC).

– Данная аббревиатура известна практически всем жителям страны еще со времен фильма “Бриллиантовая рука” с 1969 года, а значит, наша целевая аудитория, которая всегда использовала наши заведения по прямому назначению, сможет безошибочно сориентироваться и посетить наши заведения. Более того, она маскируется под общепринятую мировую WC и благодаря этому стечению обстоятельств, мы успешно обойдём любые санкции, чтобы предоставить нашим гостям их любимые бургеры и картошку-фри. Не для того наши заведения существовали более 30 лет в России, чтобы просто закрываться по желанию иностранных политиков, – прокомментировали в компании свое решение.

На ребрендинг ресторанов уже потрачены средства, обновлены вывески – новый бренд увидят все гости ресторана уже с лета этого года. Для декорации непосредственно самих туалетных комнат в заведении будут использованы вывески со старым логотипом, поскольку права на его использование зарегистрированы только в части оказания услуг быстрого питания.

В будущем компания дополнительно лицензирует бренд для выпуска сантехнических изделий, чтобы граждане страны могли открыть филиалы компании в своих квартирах.

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