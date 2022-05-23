 

Новый смартфон OSOM OV1 получит мобильную платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1

23.05.2022, 16:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выход нового смартфона OSOM OV1 состоялся в конце прошлого года, однако до продаж устройства дело не дошло.

Однако разработчики анонсировали, что новая модель появится в свободной продаже к концу 2022 года. Напомним, производителем в OSOM OV1 установлен топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Пока в компании не называют остальные характеристики, но модель позиционируют в качестве безопасного устройства.

Также следует отметить, что новинка получила расширенные опции и улучшенное программное обеспечение. Пока остальные сведения о модели умалчиваются, однако в компании в ближайшее время рассекретят основные функции и параметров производительности смартфона OSOM OV1.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04.22 / Мнение: Почему Путин не маршал?

21.12.21 / «СССР» на тройку

22.12.21 / BMJ опубликовал открытое письмо Цукербергу о блокировке статей о нарушениях в испытаниях вакцины Pfizer

19.04.22 / Мнение: С днем рождения, СМЕРШ!

25.11.21 / Антиваксер с «российским штаммом»?

05.02.22 / В торговых сетях подешевеют часто покупаемые продукты

10.10.21 / Губернатор Краснодарского края запретил нашествие саранчи

30.11.20 / Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров и другие гости открытия ГУМ-Катка

05.02.21 / Рабочие будни продолжаются: Кейт Миддлтон выразила благодарность учителям Великобритании

21.01.22 / Как скрыть грязные волосы: лучшие прически и секретные трюки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика