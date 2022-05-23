Новый смартфон OSOM OV1 получит мобильную платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1

Выход нового смартфона OSOM OV1 состоялся в конце прошлого года, однако до продаж устройства дело не дошло.

Однако разработчики анонсировали, что новая модель появится в свободной продаже к концу 2022 года. Напомним, производителем в OSOM OV1 установлен топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Пока в компании не называют остальные характеристики, но модель позиционируют в качестве безопасного устройства.

Также следует отметить, что новинка получила расширенные опции и улучшенное программное обеспечение. Пока остальные сведения о модели умалчиваются, однако в компании в ближайшее время рассекретят основные функции и параметров производительности смартфона OSOM OV1.