 

“Росатом” начнет поставки специального оборудования в Бангладеш

23.05.2022, 15:55, Разное
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Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации в рамках выигранного тендера Института радиационной и полимерной технологии при Комиссии по атомной энергии Народной Республики Бангладеш подпишет договор на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции. Общая сумма контракта составит почти четыре миллиона долларов.

АО “НИИТФА” входит
в контур управления дивизиона “Русатом Хэлскеа”, подведомственного ГК “Росатом”.
Организация в ходе открытых торгов смогла обойти конкурентов из России, Китая и
Германии, предложив IRPT лучшее технико-коммерческое предложение. Весь комплекс необходимых
работ, включающий в себя не только экспорт, но и монтаж, тестирование, а также
полноценный ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки компания
выполнит в 2023 году.

Как отметил
генеральный директор АО “Русатом Хэлскеа” Игорь Обрубов, Реализация проекта в Бангладеш
позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования,
применяемого для гамма-облучения продукции.

“Уверены,
что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию “Русатом
Хэлскеа” как надежного поставщика решений в области радиационных технологий”, –
подчеркнул Обрубов.

К слову,
помимо АО “НИИТФА” в работе над зарубежным проектом примут участие и другие
предприятия дивизиона. Так, поставкой источников ионизирующего излучения Co-60
(кобальт-60) займется АО “В/О Изотоп”. Результатом его работы станет
модернизированная гамма-установка с номинальной активностью 400 кКи.

Кроме того,
в состав поставляемого в Бангладеш оборудования входит транспортная система,
автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП),
система привода облучателя, а также исполнительные механизмы обеспечения технологического
процесса облучения. Важно отметить, что гамма-установка, разработанная АО
“НИИТФА”, обладает более глубокой проникающей способностью и подходит для
материалов средней и высокой плотности.



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