“Росатом” начнет поставки специального оборудования в Бангладеш

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации в рамках выигранного тендера Института радиационной и полимерной технологии при Комиссии по атомной энергии Народной Республики Бангладеш подпишет договор на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции. Общая сумма контракта составит почти четыре миллиона долларов.

АО “НИИТФА” входит

в контур управления дивизиона “Русатом Хэлскеа”, подведомственного ГК “Росатом”.

Организация в ходе открытых торгов смогла обойти конкурентов из России, Китая и

Германии, предложив IRPT лучшее технико-коммерческое предложение. Весь комплекс необходимых

работ, включающий в себя не только экспорт, но и монтаж, тестирование, а также

полноценный ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки компания

выполнит в 2023 году.

Как отметил

генеральный директор АО “Русатом Хэлскеа” Игорь Обрубов, Реализация проекта в Бангладеш

позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования,

применяемого для гамма-облучения продукции.

“Уверены,

что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию “Русатом

Хэлскеа” как надежного поставщика решений в области радиационных технологий”, –

подчеркнул Обрубов.

К слову,

помимо АО “НИИТФА” в работе над зарубежным проектом примут участие и другие

предприятия дивизиона. Так, поставкой источников ионизирующего излучения Co-60

(кобальт-60) займется АО “В/О Изотоп”. Результатом его работы станет

модернизированная гамма-установка с номинальной активностью 400 кКи.

Кроме того,

в состав поставляемого в Бангладеш оборудования входит транспортная система,

автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП),

система привода облучателя, а также исполнительные механизмы обеспечения технологического

процесса облучения. Важно отметить, что гамма-установка, разработанная АО

“НИИТФА”, обладает более глубокой проникающей способностью и подходит для

материалов средней и высокой плотности.