Почти 900 тысяч заявок приняли организаторы Московской недели моды

На данный момент 874 тысячи заявок поступило на участие в первой Московской неделе моды. Стать частью этого события хотят дизайнеры и бренды одежды из 79 городов России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что сейчас экспертный совет занят отбором участников. Их список будет опубликован в июне на официальном сайте мероприятия.

По словам Сергуниной, также определяются площадки Московской недели моды. Из-за высокого интереса со стороны профессионального сообщества, было принято решение об увеличении количества таких мест. Уже известно, что в качестве центральной локации выступит парк “Зарядье”.

“Две трети заявок пришли из столицы, остальные — из других регионов России”, – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Желающие понаблюдать за происходящем на Московской неделе моды могут не только прийти на площадки с 20 по 26 июня, но и посмотреть онлайн-трансляцию в соцсети “ВКонакте” и других цифровых платформах.

Ранее сообщалось, что в первые три дня поступило свыше 100 заявок на участие в Московской недели моды.