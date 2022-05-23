Универсальная мода: трендовые модели брюк весны, которые подойдут женщине любого возраста

Брюки – предмет одежды, который присутствует в гардеробе каждой женщины. На прогулку в любую погоду, в офис или на торжественный ужин – они подходят для любого случая. С наступлением теплого времени года пришла пора уделить особое внимание самым удобным и красивым брюкам.

У них много достоинств. А благодаря большому разнообразию вариантов у вас всегда есть выбор. Они подходят для всех силуэтов, для создания совершенно разных по стилю образов, и поэтому вы можете извлечь из них максимум пользы. Нет ничего более универсального.

Вы можете выбрать брюки, которые будут соответствовать вашему стилю и подчеркивать индивидуальность, независимо от того, сколько вам лет. Чтобы вам не пришлось ломать голову, выбирая те самые, идеальные, мы покажем вам несколько лучших фасонов.

Расклешенные брюки с принтом

Они вернулись! Этой весной расклешенные брюки станут хитом. Они идеально подходят для создания эффекта более длинных ног. Брюки с принтом помогут вам создать молодежный образ. Мы предлагаем вам носить их с блузкой с таким же принтом или выбрать очень приятный контраст с белой блузкой. С брюками с высокой талией лучше всего заправить одежду внутрь.

Длинные брюки с эффектом кожи

Среди современных брюк, которые в этом сезоне будут носить чаще всего, можно выделить модели с эффектом кожи. Также в весеннем гардеробе не обойтись без широких брюк. Они очень удобны и прекрасно подойдут для любой фигуры. Например, брюки в зеленом цвете идеально сочетаются с обтягивающим верхом белого или черного цвета или того же тона, что и брюки.

Рваные джинсы

Если и есть джинсы, которые ассоциируются с омолаживающим эффектом, так это рваные модели. Тенденция, которую мы так часто наблюдали в 90-х и 2000-х годах, снова в моде. Это идеально, чтобы придать непринужденный вид вашему образу, независимо от того, сколько вам – 30, 40 или 50 лет. С кроссовками в спортивном стиле у вас будет идеальный образ. Вы также можете создать с ними образ для мероприятия, добавив к ним туфли на высоком каблуке.

Брюки с анималистичным принтом

Весна ассоциируется с принтами, и одним из трендов этой весны будет животный принт. Брюки с таким принтом — это один из способов омолодить свой внешний вид. Кроме того, их очень легко комбинировать, потому что одежды и обуви белого или черного цвета более чем достаточно для создания идеального образа.

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Легинсы с пуговицами

Абсолютная универсальность – это то, что лучше всего определяет черные легинсы. В модели с золотистыми пуговицами есть особая изысканность. С длинной белой блузой или блейзером результат будет безупречен. А что касается обуви, то вы можете носить их как с кроссовками в спортивном стиле, так и с туфлями на высоком каблуке, в зависимости от случая, когда вы хотите их надеть.

Широкие джинсы

Одна из самых популярных моделей. С одной стороны, широкие штанины – идеальный вариант для стилизации силуэта и достижения эффекта прибавления нескольких лишних сантиметров. С другой — весенний принт создает романтический образ, которого так не хватает повседневным нарядам.

Брюки карго

В нашем обзоре современных брюк мы не могли не упомянуть такие крутые штаны, как карго. Они отличаются наличием карманов и очень. А с моделью зеленого цвета вы будете в тренде, потому что это один из основных тонов этой весны.

Джинсы с бахромой

Обратите внимание на эти брюки, особенно на их нижнюю часть, потому что бахрома – главный элемент этого предмета одежды. Потрепанные джинсы идеально подходят женщинам за 40, чтобы освежить образ.

Розовые брюки-галифе

Розовый цвет должен присутствовать в гардеробе этой весной. Эта модель идеально подходит для образа деловой девушки или для особого ужина. В качестве идеи предлагаем сочетать его с блейзером того же тона.