 

Священник сбил на «зебре» девушку в Астрахани

23.05.2022, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Настоятель Свято-Покровского храма и член общественного совета при УВД, находясь за рулем автомобиля Mazda совершил наезд на девушку на пешеходном переходе. По предварительным данным, священник был пьян.

Находясь за рулем Mazda, 68-летний настоятель Покровского кафедрального собора Михаил Пристая вылетел на «зебру» на Началовском шоссе и сбил пешехода на пустой дороге, передает РенТВ.

Девушка с различными травмами была госпитализирована.

В отношении мужчины возбуждено два административных дела – за нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшему и отказ от медицинского освидетельствования.

При этом выяснилось, что у священника на месте аварии было установлено состояние алкогольного опьянения.

Между тем, руководитель пресс-службы Астраханской епархии иеромонах Игорь (Добродеев) сообщил Газете.Ru, что сбивший на пешеходном переходе девушку священнослужитель Михаил Пристая не мог быть пьян в момент аварии.

«Прежде всего, мы сопереживаем случившейся трагедии. Молимся, чтобы девушка поправилась. Сейчас идет расследование. Конечно это искажение информации, что батюшка был пьян. Нужно понимать, что утром в воскресный день совершается служба. Батюшка ехал на службу или возвращался с нее. Откуда взяли эту информацию, что он был пьян, я не понимаю. Случилось несчастье, одним словом. Ответственный будет иметь ответ перед законом. Закон есть закон», – сообщил представитель епархии.

Ранее в 2019 году в городе Клинцы священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на «зебре» беременную женщину и ее дочь. В Клинцовской епархии заявили, что священнослужитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, а пешеходный переход, на котором случилось ДТП, плохо освещен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04.21 / Епифаний о российской агрессии: Победим и это нашествие

21.11.20 / Киберполиция рассказала об увольнении и восстановлении мужа Венедиктовой. Но получение им 774 тыс. грн не объяснила

22.09.21 / Регламентный комитет Рады рассмотрел стычку Тищенко и Лероса. Наказание не назначил

02.08.20 / BI – флот НАТО провёл в Атлантике учения — боролся с «волной российских подлодок»

27.10.20 / NVIDIA переходит на чипы, изготовленные по техпроцессам 5 нм и 6 нм

12.03.22 / Пушилин заявил об отсутствии подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе

04.10.20 / В мусорном контейнере в Хабаровске нашли тело младенца

20.08.21 / В Одессе начался международный сквош-турнир Zenit Black Sea Open 2021, в нем участвует 150 человек

30.03.21 / В Хмельницкой области загруженность коек для пациентов с COVID-19 достигла 94%

04.04.21 / Общество: В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика