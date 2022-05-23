Священник сбил на «зебре» девушку в Астрахани

Настоятель Свято-Покровского храма и член общественного совета при УВД, находясь за рулем автомобиля Mazda совершил наезд на девушку на пешеходном переходе. По предварительным данным, священник был пьян.

Находясь за рулем Mazda, 68-летний настоятель Покровского кафедрального собора Михаил Пристая вылетел на «зебру» на Началовском шоссе и сбил пешехода на пустой дороге, передает РенТВ.

Девушка с различными травмами была госпитализирована.

В отношении мужчины возбуждено два административных дела – за нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшему и отказ от медицинского освидетельствования.

При этом выяснилось, что у священника на месте аварии было установлено состояние алкогольного опьянения.

Между тем, руководитель пресс-службы Астраханской епархии иеромонах Игорь (Добродеев) сообщил Газете.Ru, что сбивший на пешеходном переходе девушку священнослужитель Михаил Пристая не мог быть пьян в момент аварии.

«Прежде всего, мы сопереживаем случившейся трагедии. Молимся, чтобы девушка поправилась. Сейчас идет расследование. Конечно это искажение информации, что батюшка был пьян. Нужно понимать, что утром в воскресный день совершается служба. Батюшка ехал на службу или возвращался с нее. Откуда взяли эту информацию, что он был пьян, я не понимаю. Случилось несчастье, одним словом. Ответственный будет иметь ответ перед законом. Закон есть закон», – сообщил представитель епархии.

Ранее в 2019 году в городе Клинцы священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на «зебре» беременную женщину и ее дочь. В Клинцовской епархии заявили, что священнослужитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, а пешеходный переход, на котором случилось ДТП, плохо освещен.

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