Экономисты предсказали риск «голландской болезни» из-за курса рубля

Высокие цены на нефть и укрепление курса рубля временно сдерживают инфляцию, однако доминирование нефтегазового сектора при сильной национальной валюте чревато «голландской болезнью» и разгоном цен в будущем, считают эксперты.

Приток средств от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, могут спровоцировать «голландскую болезнь» экономики, когда высокий курс приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе, считает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко на круглом столе «Внешние вызовы для российской экономики», прошедшем в Институте экономики РАН, передает РБК.

В условиях нехватки критического импорта сильный рубль может мотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок, полагают другие аналитики.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем властям нужен сильный рубль.

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