 

Давос в этом году пройдёт без российских бизнесменов и вечеринок

23.05.2022, 15:05, Разное
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Из-за российской спецоперации на Украине никого из россиян не приглашали в этом году на Всемирный экономический форум в Давосе, пишет The Insider. Соответственно, не будет там и громких вечеринок, которыми славились российские делегаты.


AP

Российских олигархов и их знаменитых вечеринок в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе не будет, пишет The Insider. Туда не пригласили ни одного российского чиновника или представителя российской компании.

Как отмечает автор статьи, россиян не увидят в Давосе впервые с момента распада Советского Союза. А прежде, в 2020 году, РФ была третьей по числу представителей-миллиардеров.

«Мы не приглашаем никого из людей, кто находится под санкциями, и заморозили все отношения с российскими компаниями», — сказала официальный представитель форума ещё в марте. Но при этом автор статьи напоминает, что после присоединения Крыма к РФ в 2015 году организаторы Давоса, наоборот, пригласили Путина выступить на форуме.

Два года этот форум проходил в виртуальном формате, и теперь его организаторы хотят вернуть ему прежнее место в послепандемийном мире. Прежде пышным вечеринками в Давосе славился Олег Дерипаска, который сейчас находится под санкциями. В 2018 году он пригласил к себе на мероприятие поп-исполнителя Энрике Иглесиаса. А за два года до этого у него на вечеринке модели, одетые в костюмы бортпроводниц, угощали гостей икрой и водкой.

Теперь же вместо россиян на Давосе будут выступать украинцы. В частности, запланировано обращение Владимира Зеленского, пишет The Insider.

 



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