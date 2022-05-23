Флагман Motorola Edge X30 сильно подешевел в Китае

Смартфон Motorola Edge X30 получил обновленный ценник на рынке Китая.

Стоимость смартфона в комплектации с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами флеш-памяти теперь достигает 415 долларов. Напомним, при выходе устройства в продажу его стоимость составляла 535 долларов. Следует отметить, что новая модель имеет продвинутый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen. О габаритах нового смартфона свидетельствует 6,67-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц.

Вместе с тем под экраном модели установили селфи-камеру с одинарным датчиком 60 мегапикселей. Новинка имеет основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. Новая модель имеет аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку.