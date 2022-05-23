 

Собянин рассказал о столичном проекте “Активный гражданин”

23.05.2022, 14:30, Разное
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Власти российской столицы прикладывают большие усилия для решения важнейших вопросов совместно с жителями города. Сегодня москвичи имеют уникальную возможность с помощью инструментов прямой демократии влиять на качество собственной жизни. Для этого мэрия еще восемь лет назад запустила проект “Активный гражданин”.

Электронная площадка предоставляет горожанам возможность участвовать в различных опросах, обсуждать планы по благоустройству, выбирать названия для станций метро, улиц и парков Москвы. Столичные власти используют данную платформу для непосредственного контакта с жителями.

За время существования проекта к нему присоединились около шести миллионов жителей столичного региона. За восемь лет работы на электронном портале удалось реализовать свыше 3600 решений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, по его словам, с помощью цифровой платформы горожане поддержали программу реновации пятиэтажек.

“Спасибо всем, кто активно участвует в опросах. Вы помогаете делать город ещё лучше!” – отметил Собянин.

Кроме того, он подчеркнул, что москвичи благодаря порталу “Активный гражданин” высказывают мнения относительно благоустройства городских пространств, а также делятся предложениями о работе столичных поликлиник, библиотек и центров госуслуг.

Важно отметить, что за восемь лет жители Москвы оставили свои мнения на цифровой платформе 187 миллионов раз. Подсчитано, что подобный объем бумажных обращений правительству города пришлось бы изучать 72 года.



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