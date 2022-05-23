При столкновении судов во Владивостоке разлилось топливо

Сухогруз и водоналивное судно столкнулись в бухте Улисс во Владивостоке, одно из них получило пробоину, через которую разлились нефтепродукты, сообщил директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский.

«Столкнулись сухогруз и водоналивное судно. Поврежден сухогруз, из него произошел разлив нефтепродуктов. Он уже ликвидирован. Пострадавших нет, оба судна на плаву», – цитирует РИА «Новости» Агаревского.

По словам, пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, судно обеспечения – танкер, который развозит воду по судам в порту, судовладельца «Морские экологические технологии» (Находка) – швартовался к причалу Назимова и навалился на сухогруз «Вячеслав Анисимов».

«На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на 2 метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт», – отметил Кравченко.

По его словам, прибывший на место катер-бонопостановщик «Капитан Балашов» установил боновые заграждения, само пятно было небольшое.

Также обоновано судно, на место прибыл сборщик льяльных вод (воды, загрязненные нефтепродуктами). Сейчас работы по ликвидации аварийного разлива завершились.

Ранее грузовое судно и танкер столкнулись у берегов Нидерландов.

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