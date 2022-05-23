 

В СВР сообщили об угрозе срыва «Саммита Америк» из-за несогласия обсуждать Украину

23.05.2022, 13:50, Новости дня
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Существует реальная угроза срыва «Саммита Америк» из-за несогласия некоторых стран сфокусировать работу форума на украинской тематике, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).

«Уже возникла реальная угроза срыва «Саммита Америк» в городе Лос-Анджелесе (США) 6-10 июня. Мехико, Буэнос-Айрес и Ла-Пас не устраивает стремление Вашингтона сфокусировать работу этого форума на украинской тематике и не приглашать на встречу важнейших региональных игроков – Гавану, Каракас и Манагуа – из-за их «пророссийской позиции» по ситуации вокруг Украины», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

В СВР уточнили, что многие латиноамериканские лидеры готовы отказаться от личного участия в предстоящем мероприятии, если на нем не будет их коллег с Кубы, а также из Венесуэлы и Никарагуа.

Глава СВР Сергей Нарышкин уточнил, что большинство государств Латинской Америки демонстрируют нежелание безоговорочно подчиняться требованиям Белого дома осудить спецоперацию РФ на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

«Даже в Госдепартаменте США признают, что латиноамериканские лидеры в рамках двусторонних контактов стремятся избегать обсуждения этой тематики, ссылаясь на приоритетное значение внутренних и региональных проблем», – добавили в СВР.

Отмечается, что администрация Байдена оказалась перед сложным выбором: добиваться консолидации стран Латинской Америки под эгидой США или продолжать продвигать на региональном уровне антироссийскую повестку.

«Пока в «вашингтонском обкоме» возобладал здравый смысл — принято решение временно «приглушить» украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами ради создания условий для успешного проведения предстоящего «Саммита Америк», – уточнили в разведке.

«Попытки навязывать латиноамериканцам линию Запада по Украине привели к обратному эффекту. Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США и их союзники по украинской тематике сами оказались в изоляции», – отмечается в заявлении.

Ранее в американском издании Foreign Policy сообщалось, что Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», поэтому большинство стран отказались поддерживать США и выступать против РФ в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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