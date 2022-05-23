Подозреваемого в дискредитации ВС РФ главу «Яблока» на Камчатке отпустили
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Председатель камчатского регионального отделения партии «Яблоко», журналист и блогер Владимир Ефимов отпущен из ИВС, где провел два дня по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
«Выпустили вчера», – приводит РИА «Новости» комментарий источника в правоохранительных органах.
«Запрещено пользоваться интернетом, телефоном, телеграфом, телескопом, телекинезом. Телевизором можно, но какой нормальный человек будет смотреть телевизор?» – написал в соцсетях брат задержанного Олег Ефимов.
Уголовное дело на Владимира Ефимова заведено по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». В доме Ефимова прошел обыск, журналиста отправили в ИВС.
Сообщается, что ранее он был дважды оштрафован на 30 тыс. рублей по административным делам о дискредитации армии.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы за распространение недостоверной информации о российской армии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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