Подозреваемого в дискредитации ВС РФ главу «Яблока» на Камчатке отпустили

Председатель камчатского регионального отделения партии «Яблоко», журналист и блогер Владимир Ефимов отпущен из ИВС, где провел два дня по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

«Выпустили вчера», – приводит РИА «Новости» комментарий источника в правоохранительных органах.

«Запрещено пользоваться интернетом, телефоном, телеграфом, телескопом, телекинезом. Телевизором можно, но какой нормальный человек будет смотреть телевизор?» – написал в соцсетях брат задержанного Олег Ефимов.

Уголовное дело на Владимира Ефимова заведено по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». В доме Ефимова прошел обыск, журналиста отправили в ИВС.

Сообщается, что ранее он был дважды оштрафован на 30 тыс. рублей по административным делам о дискредитации армии.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы за распространение недостоверной информации о российской армии.

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