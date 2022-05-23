 

Турки и хорваты против — путь Швеции и Финляндии в НАТО оказался тернист

23.05.2022, 13:41, Разное
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В США всё ещё оптимистично смотрят на перспективу вступления в НАТО Швеции и Финляндии, но они очевидно не ожидали такого сопротивления со стороны союзников, пишет Compact. Сначала против принятия в альянс новых стран выступила Турция, а теперь её примеру последовала и Хорватия. Президент Зоран Миланович потребовал от Запада сначала поддержать изменение избирательного закона в Боснии и Герцеговине. При этом у него есть вполне реальный шанс заблокировать шведам и финнам путь в военную организацию, отмечает немецкое издание.


AP

Швеция и Финляндия многие годы сохраняли нейтралитет и отказывались вступать в какие-либо военные альянсы, пишет Compact. Но на фоне боевых действий на Украине «дала плоды маркетинговая стратегия Запада». И в этих странах произошёл разворот на 180 градусов. Финны вдруг заговорили об угрозе, исходящей от России, с которой у них совместная граница протяжённостью 1300 км. Вот только даже в годы холодной войны это обстоятельство не наводило их на мысль о вступлении в НАТО, отмечает автор статьи.

Теперь же скандинавы «ищут защиты», а страны — члены Североатлантического альянса должны одобрить их заявки на вступление в военную организацию. «Вот только получается, что это может оказаться сложнее, чем ожидалось», — отмечает немецкое издание. США всё ещё не утрачивают оптимизма в этом вопросе, но они очевидно не ожидали такого сопротивления со стороны союзников.

Так, Турция сказала о готовности наложить вето на принятие в альянс новых стран, поясняет Compact. Это решение турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил тем, что североевропейские государства поддерживают запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана. Он заявил, что Швеция — это вообще «рассадник террористических организаций». По его словам, даже в местном парламенте сидят «террористы».

Вслед же за Анкарой о намерении блокировать вступление в НАТО новых стран заявили и в Загребе. Но хорваты изложили свою позицию более дипломатично. Президент страны Зоран Миланович заявил, что его страна не одобрит присоединение к альянсу любого государства, пока Запад не повлияет на изменение избирательного закона в соседней Боснии и Герцеговине в интересах местных хорватов. При этом он подчеркнул, что это шаг, направленный не против Швеции и Финляндии, а «на защиту интересов хорватов».

В свою очередь, хорватский премьер-министр Андрей Пленкович прокомментировал заявление президента, пояснив, что ни «Хорватское демократическое содружество (правящая партия в Хорватии. — ИноТВ), ни парламентское большинство не рассматривают возможность блокады членства Швеции и Финляндии в НАТО». Заявки скандинавских государств будут рассматриваться на заседании Североатлантического совета, скорее всего, на уровне послов стран — членов альянса, но не исключено, что встреча может пройти и на уровне глав государств. В таком случае Хорватию будет представлять Миланович и у него появится шанс заблокировать решение НАТО, заключает издание.



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