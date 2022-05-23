 

Турецкий кроссовер Togg Electric вышел на тесты перед серийным выпуском

23.05.2022, 13:25, Разное
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Турецкая компания TOGG в ближайшее время представит перед публикой новую модель кроссовера с электромотором.

Заявлено, что будущий экземпляр в дальнейшем будет доступен для клиентов на российском рынке. Кроме того, автомобиль располагает продвинутыми опциями и системами, которые не доступны в данном сегменте рынка. Что касается внешнего вида, то над ним трудились специалисты компании Pininfarina. Дизайн кузова стал более приближенным к европейской технике.

Автомобиль имеет фальшрешетку радиатора и стильные бамперы. Для клиентов электрического кроссовера TOGG предложат комплектации с отдачей от 200 до 400 л.с. Пока уровень автономности не указан, однако известно, что новая модель имеет полный привод в топовой модификации.



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