 

В России запретят книги, в которых слова «Бог» и «Родина» написаны с маленькой буквы

23.05.2022, 13:11, Разное
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Министерство просвещения подготовило законопроект «О контроле за соблюдением правил русской орфографии и пунктуации в печатной продукции, распространяемой на территории Российской Федерации».

Согласно документу, под запрет попадут все книги, в которых допущены «грубые и систематические» орфографические ошибки. К последним отнесены, в том числе, написание слов «Бог» и «Родина» с маленькой буквы.

– Мы должны понимать, что печатное слово имеет огромное влияние, во многом книги формируют наше мировоззрение. Поэтому мы просто обязаны законодательно защитить русский язык – некоторые нечистоплотные авторы специально коверкают слова и не соблюдают правила с одной целью – дискредитировать российскую культуру и историю, – заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Законопроект о контроле за соблюдением норм русской орфографии будет рассмотрен Государственной думой осенью 2022 года. В случае его принятия, каждая книга, которая продаётся на территории России, должна пройти проверку на наличие орфографических и пунктуационных ошибок.

Кроме того, в Минпросвещения рассматривают вопрос о проверке не только книг, но и периодических изданий, в том числе Интернет-СМИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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