 

Санкции против России ударили по Западу – Володин

23.05.2022, 13:05, Разное
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После решения российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР западный мир сделал все возможное для усиления противостояния с нашей страной. В частности, Вашингтон и Брюссель стали оказывать санкционное давление на Москву. Однако ограничения бумерангом вернулись к их организаторам.

Санкции против России ударили по их инициаторам, уверен председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он обратил особое внимание на рост цен на бензин в западных странах. К слову, экономические проблемы начались после решения американского лидера Джо Байдена ввести против нашей страны энергетическое эмбарго.

Сегодня стоимость топлива для автомобилей в США, по данным спикера ГД РФ, выросла уже на 26,6%. Хуже обстоят дела только в Австралии – там бензин подорожал на 30,3%. К активным действиям против России членов Евросоюза подталкивает Британия с показателями роста в 9,2%.

И это при том, что в самом ЕС бензин в среднем подорожал на 19,3%. Чуть хуже чувствуют себя канадские автолюбители, которым приходится переплачивать на 22,2% больше. Водители из Швейцарии сегодня должны раскошелитсья на дополнительные 14,7%.

“Ответственность за рост цен прежде всего лежит на Президенте США Байдене, а также на главах ряда европейских государств”, – заявил Володин.

По его словам, подобного рода скачка цен на топливо в вышеуказанных странах не наблюдалось с момента энергетического кризиса 1970-х годов. При этом парламентарий отметил, что России тоже получила вред от санкций Запада.

“Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать”, – заключил спикер ГД.



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