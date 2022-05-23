 

Тамара Гвердцители отложила выступления в РФ на полгода

23.05.2022, 12:25, Новости дня
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Известная грузинская и российская певица Тамара Гвердцители отложила концерты в РФ на полгода и вернулась на родину в Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» она сказала, что «уважает Россию, в которой живет 30 лет, любит ее, та является частью жизни, но чувство родины является самым высоким».

Отмечается, что певица именно отложила концерты после начала специальной военной операции на Украине, а не отменила их.

Тамара Гвердцители отметила, что решила не выступать в Москве на праздничном концерте, посвященном 8 марта, так как «началась эта спецоперация».

Певица отметила, что в очень тяжелом положении находится ее мать – уроженка Одессы.

«Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», – сказала певица.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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