 

Экономика РФ шокировала Запад

23.05.2022, 12:25, Новости дня
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Американские банки каются за прогнозы, сулившие экономике РФ крах. Хотя РФ действительно несет существенные издержки из-за ведущейся против нее экономической войны, эти издержки значительно меньше, чем ожидалось, а издержки стран Запада, напротив, больше прогнозируемых. Уже можно радоваться – или пока еще рано?

Теги: 

США
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Россия и Запад
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Евросоюз
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экономические санкции
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мировая экономика
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война санкций
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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