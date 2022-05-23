Экономика РФ шокировала Запад

Американские банки каются за прогнозы, сулившие экономике РФ крах. Хотя РФ действительно несет существенные издержки из-за ведущейся против нее экономической войны, эти издержки значительно меньше, чем ожидалось, а издержки стран Запада, напротив, больше прогнозируемых. Уже можно радоваться – или пока еще рано?

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Дмитрий Бавырин

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