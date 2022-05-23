В Кремле усомнились в возможности обмена Медведчука на вышедших с «Азовстали»

Говорить о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с «Азовстали» националистов вряд ли представляется возможным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований», – передает его слова ТАСС.

«Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», – отметил Песков.

По словам представителя Кремля, обмен пленными между Москвой и Киевом идет постоянно в том или ином виде, этими вопросами занимается Минобороны.

Между тем замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с «Азовстали».

«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то», – цитирует его РИА «Новости».

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», – сказал дипломат, говоря о наличии возможности обмена.

Руденко также подчеркнул, что РФ готова вернутся к переговорам с Украиной при конструктивной позиции Киева.

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

—