SAIC представила в Китае новый кроссовер Roewe Lomemo 2022 года

Известный автоконцерн SAIC продемонстрировал автолюбителям модель, которая получила название Roewe Lomemo.

Заявлено, что новинка обладает современным дизайном кузова и салона и расширенным функционалом. Кроме того, китайский седан оснастили увеличенными колесными дисками, безрамочной решеткой радиатора и современными бамперами. Салон мало чем отличается от предшествующей генерации, однако здесь использовали более качественные материалы отделки.

Кроме того, будущая новинка располагает цифровой приборной панелью и 12-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса. Известно, что Roewe Lomemo имеет бензиновый двигатель с мощностью 120 л.с. и электрическую установку с отдачей 90 л.с.