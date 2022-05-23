 

SAIC представила в Китае новый кроссовер Roewe Lomemo 2022 года

23.05.2022, 11:55, Разное
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Известный автоконцерн SAIC продемонстрировал автолюбителям модель, которая получила название Roewe Lomemo.

Заявлено, что новинка обладает современным дизайном кузова и салона и расширенным функционалом. Кроме того, китайский седан оснастили увеличенными колесными дисками, безрамочной решеткой радиатора и современными бамперами. Салон мало чем отличается от предшествующей генерации, однако здесь использовали более качественные материалы отделки.

Кроме того, будущая новинка располагает цифровой приборной панелью и 12-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса. Известно, что Roewe Lomemo имеет бензиновый двигатель с мощностью 120 л.с. и электрическую установку с отдачей 90 л.с.



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