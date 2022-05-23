Мнение: Тайны миллиардов
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Что не так с приговором по «делу Захарченко»?
Из приговора Пресненского суда следует, что Захарченко за десять лет получил взятки на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Но в квартирах связанных с Захарченко было обнаружено 9 миллиардов. Девять минус миллиард 400. Остается еще 7 миллиардов 600 миллионов бесхозных денег неизвестного происхождения. Они-то откуда появились?
Увы, ни следствие, ни суд ответ на этот вопрос, похоже, не заинтересовал.
Хотя в ходе судебного процесса и появились ниточки, потянув которые, по-моему, вполне можно было раскрыть тайну миллиардов Захарченко.
Еще в апреле прошлого года в Пресненском суде допросили Владимира Антонова. Банкира с репутацией «короля обнала», бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут».
В 2018 году Антонова обвинили в мошенничестве с деньгами питерского банка «Советский». Антонов признал вину, пошел на сделку со следствием и получил два с половиной года колонии. Освободился условно-досрочно.
В Преснеском суде в ходе допроса в качестве свидетеля по делу Захарченко Антонов рассказал, что более 30 лет занимается банковским бизнесом.
Не стал Антонов скрывать и того, что обслуживал теневые финансовые потоки. Но лишь до 2006 года.
Из расшифровки диктофонной записи показаний Антонова:
«До 2006 года 100% российских банков обслуживали теневые финансовые потоки, то есть обеспечивали движение денежных средств по подложным договорам и документам… Тогда этим занимались все, в том числе я и мои партнеры. Но в начале 2006 года произошло изменение банковского законодательства и ужесточения политики Центробанка. Мы решили полностью отказаться от обслуживания незаконных финансовых операций и за один день все свернули».
Тогда же, в 2006 году Антонов продал свой банк Герману Горбунцову. Тоже легендарному банкиру, который с 2009 года скрывается за пределами России.
Вместе с банком Горбунцову перешло и Главное управление виртуальных расчетов. Так называемый ГУВР.
Отвечая на вопрос что такое ГУВР и как он устроен, свидетель Антонов пояснил, что это невидимый «черный» банк внутри «белого» банка. Но при этом он работает по тем же принципам, правилам и процедурам, что и «белый».
Цитата из протокола судебного заседания:
«Это довольно сложный механизм, требующий отдельного программного обеспечения, определенных специалистов и сотрудников, которые понимают, как учитываются клиенты, разносятся деньги и т.д. То есть фактически у вас одновременно функционируют два банка – верхний и нижний, с двумя разными балансами, а клиенты скрыты под никнеймами».
По показаниям Антонова через ГУВР или Площадку, как ее называли Горбунцов и его подчиненные ежедневно прогонялось порядка 150 миллионов долларов.
Подчеркиваю, ежедневно! 150 миллионов долларов. Какие-то деньги уходили на теневую конвертацию в наличные рубли и доллары, какие-то деньги выводились из России.
Знаете сколько заработала Площадка или Главное управление виртуальных расчетов только с 2006 по 2009 год, пока процессом руководил Герман Горбунцов и уехавший из России, прихватив базу данных теневой банковской деятельности.
Получая всего несколько процентов на конвертации, обналичивании и выводе из России денег Площадка заработала:
16 миллиардов рублей
250 миллионов долларов
И 35 миллионов евро.
У самого Германа Горбунцова тоже был счет в теневой части банка. Открытый под никнеймом Худой. Так вот на счету Худого скопились:
1 миллиард рублей
237 миллионов долларов
38 миллионов евро
1 миллион фунтов стерингов.
Именно Герман Горбунцов был ключевым бенефициаром Площадки. Но по версии следствия, взятки платил не Горбунцов, а Валерий Маркелов. Который был одним из четырех тысяч клиентов горбунцовского банка.
Подробности – в видеоверсии. НА канале ВИДЕОгазеты в YouTube или в Rutube.
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Источник: Ирек Муртазин
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