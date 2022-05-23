Мнение: Тайны миллиардов

Что не так с приговором по «делу Захарченко»?

Из приговора Пресненского суда следует, что Захарченко за десять лет получил взятки на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Но в квартирах связанных с Захарченко было обнаружено 9 миллиардов. Девять минус миллиард 400. Остается еще 7 миллиардов 600 миллионов бесхозных денег неизвестного происхождения. Они-то откуда появились?

Увы, ни следствие, ни суд ответ на этот вопрос, похоже, не заинтересовал.

Хотя в ходе судебного процесса и появились ниточки, потянув которые, по-моему, вполне можно было раскрыть тайну миллиардов Захарченко.

Еще в апреле прошлого года в Пресненском суде допросили Владимира Антонова. Банкира с репутацией «короля обнала», бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут».

В 2018 году Антонова обвинили в мошенничестве с деньгами питерского банка «Советский». Антонов признал вину, пошел на сделку со следствием и получил два с половиной года колонии. Освободился условно-досрочно.

В Преснеском суде в ходе допроса в качестве свидетеля по делу Захарченко Антонов рассказал, что более 30 лет занимается банковским бизнесом.

Не стал Антонов скрывать и того, что обслуживал теневые финансовые потоки. Но лишь до 2006 года.

Из расшифровки диктофонной записи показаний Антонова:

«До 2006 года 100% российских банков обслуживали теневые финансовые потоки, то есть обеспечивали движение денежных средств по подложным договорам и документам… Тогда этим занимались все, в том числе я и мои партнеры. Но в начале 2006 года произошло изменение банковского законодательства и ужесточения политики Центробанка. Мы решили полностью отказаться от обслуживания незаконных финансовых операций и за один день все свернули».

Тогда же, в 2006 году Антонов продал свой банк Герману Горбунцову. Тоже легендарному банкиру, который с 2009 года скрывается за пределами России.

Вместе с банком Горбунцову перешло и Главное управление виртуальных расчетов. Так называемый ГУВР.

Отвечая на вопрос что такое ГУВР и как он устроен, свидетель Антонов пояснил, что это невидимый «черный» банк внутри «белого» банка. Но при этом он работает по тем же принципам, правилам и процедурам, что и «белый».

Цитата из протокола судебного заседания:

«Это довольно сложный механизм, требующий отдельного программного обеспечения, определенных специалистов и сотрудников, которые понимают, как учитываются клиенты, разносятся деньги и т.д. То есть фактически у вас одновременно функционируют два банка – верхний и нижний, с двумя разными балансами, а клиенты скрыты под никнеймами».

По показаниям Антонова через ГУВР или Площадку, как ее называли Горбунцов и его подчиненные ежедневно прогонялось порядка 150 миллионов долларов.

Подчеркиваю, ежедневно! 150 миллионов долларов. Какие-то деньги уходили на теневую конвертацию в наличные рубли и доллары, какие-то деньги выводились из России.

Знаете сколько заработала Площадка или Главное управление виртуальных расчетов только с 2006 по 2009 год, пока процессом руководил Герман Горбунцов и уехавший из России, прихватив базу данных теневой банковской деятельности.

Получая всего несколько процентов на конвертации, обналичивании и выводе из России денег Площадка заработала:

16 миллиардов рублей

250 миллионов долларов

И 35 миллионов евро.

У самого Германа Горбунцова тоже был счет в теневой части банка. Открытый под никнеймом Худой. Так вот на счету Худого скопились:

1 миллиард рублей

237 миллионов долларов

38 миллионов евро

1 миллион фунтов стерингов.

Именно Герман Горбунцов был ключевым бенефициаром Площадки. Но по версии следствия, взятки платил не Горбунцов, а Валерий Маркелов. Который был одним из четырех тысяч клиентов горбунцовского банка.

Подробности – в видеоверсии. НА канале ВИДЕОгазеты в YouTube или в Rutube.

—