Программа импортозамещения официально свёрнута из-за прекращения импорта товаров в Россию

Глава Правительственной комиссии по импортозамещению Юрий Борисов объявил об успешном завершении программы импортозамещения.

Досрочное свёртывание программы стало возможным благодаря антироссийским санкциям.

Напомним, программа импортозамещения официально стартовала в 2014 году. Несмотря на значительные бюджетные вливания, не удавалось достичь избавления от импорта товаров даже из ключевого перечня импортозамещающей продукции. На помощь пришли новые антироссийские санкции, объявленные западными странами в марте и апреле 2022 года. Они позволили полностью убрать импорт с российского рынка.

– Задача, поставленная президентом, наконец-то выполнена. Мы восемь лет над этим работали, и теперь можем констатировать – импортная зависимость полностью побеждена, на российском рынке будут только отечественные товары. Осталось потерпеть месяца три-четыре и всё будет завершено, – заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Три-четыре месяца и ещё порядка сорока миллиардов рублей необходимо для окончательного «вымывания» складских запасов иностранной продукции, которые остаются на складах российских импортёров. После этого продажам российских товаров не будет ничего мешать, и финансирование, которое ранее выделялось на импортозамещение, можно будет безболезненно перебросить на другие статьи бюджета.

– Мы можем более не расходовать гигантские средства на закупку за рубежом компонентов и узлов импортозамещающей продукции, которые обходились нам гораздо дороже, чем готовые изделия, поскольку их приходилось собирать и комплектовать вручную, – сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Президент поручил Министерству промышленности и торговли подготовить список отличившихся при реализации программы импортозамещения для награждения их орденами и медалями.

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