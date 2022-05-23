СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко

Украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

Он также раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – сообщил Медведчук.

По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В этом была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – сообщил он.

В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины, — бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена.

Против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.

Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.

—