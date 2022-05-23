США и Японии заявили о неизменности позиций по Тайваню

Позиции властей США и Японию по вопросу Тайваня остаются неизменными, говорится в заявлении, опубликованном Белым домом по итогам состоявшихся в Токио переговоров американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

«Премьер Кисида и президент Байден заявили, что их основные позиции по Тайваню остаются неизменными, а также подчеркнули, что мир и стабильность в Тайваньском проливе являются незаменимой составляющей безопасности и благополучия международного сообщества», – передает ТАСС текст заявления.

«Лидеры выразили озабоченность усиливающейся активностью Вооруженных сил РФ вокруг Японии, а также обязались и дальше следить за сотрудничеством в военной сфере между Россией и Китаем», – указано в документе.

Ранее президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

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