Brabus показало 900-сильный внедорожник G-Class Superblack

Популярная модель внедорожника G-Class теперь получит более производительную версию от сотрудников тюнинг-ателье Brabus.

В свою очередь, обновленная модификация будет продаваться под названием 900 Superblack. Заявлено, что выпущенный внедорожник 900 Superblack отличается 4,4-литровым турбированным мотором, который выдает 900 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль сохранил систему полного привода. Несмотря на габариты, 900 Superblack разгоняется до сотни за 3,8 секунд, а предельная скорость достигает 280 км/ч.

Уже из названия следует, что новый внедорожник имеет черные элементы кузова, а также более затемненный интерьер салона. Также распознать новую модель можно по углепластиковым панелям.