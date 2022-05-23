 

Brabus показало 900-сильный внедорожник G-Class Superblack

23.05.2022, 10:35, Разное
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Популярная модель внедорожника G-Class теперь получит более производительную версию от сотрудников тюнинг-ателье Brabus.

В свою очередь, обновленная модификация будет продаваться под названием 900 Superblack. Заявлено, что выпущенный внедорожник 900 Superblack отличается 4,4-литровым турбированным мотором, который выдает 900 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль сохранил систему полного привода. Несмотря на габариты, 900 Superblack разгоняется до сотни за 3,8 секунд, а предельная скорость достигает 280 км/ч.

Уже из названия следует, что новый внедорожник имеет черные элементы кузова, а также более затемненный интерьер салона. Также распознать новую модель можно по углепластиковым панелям.



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