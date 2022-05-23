 

Прошли частотные испытания беспилотника «Охотник»

23.05.2022, 10:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотника «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова, заявили в пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. Чаплыгина.

«В мае 2022 года в филиале АО «Компания «Сухой» НАЗ им. В. П. Чкалова проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотного летательного аппарата «Охотник» с помощью системы упругого вывешивания, разработанной в СибНИА», – передает ТАСС сообщение института. Частотные испытания являются завершающим этапом разработки самолета и проводятся для исключения возможности возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний и получения экспериментальных данных по вибрации всех элементов конструкции планера с целью прогнозирования поведения воздушного судна при возникновении флаттера.

Испытаниям подвергается опытный образец, на котором смонтированы все штатные бортовые системы и агрегаты. Как пояснили в пресс-службе, система упругого вывешивания применяется для вывешивания самолетов во время частотных испытаний с целью имитации состояния горизонтального полета. Созданная система не оказывает значительного влияния на динамические характеристики самолета во время испытаний, а ее габариты не препятствуют уборке, выпуску шасси и перемещениям отклоняемых поверхностей.

Как отметили в СибНИА, созданная специалистами уникальная малогабаритная система позволит проводить частотные испытания любого типа самолета компании «Сухой». Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета – около 1000 км/ч.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. 

Напомним, 20 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / В “Европейской солидарности” прокомментировали информацию Трепака о возможной подготовке подозрения Порошенко

09.07.21 / Байден допустил возможность атак на используемые хакерами серверы

06.04.22 / В МИД рассказали о работе над ответом на санкции Запада

08.02.22 / Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России

01.10.21 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Собчак мне сказал: “Володя не может быть никаким президентом. Это что, бред? Вы с ума посходили?”

17.12.21 / Вторую нитку “Северного потока – 2” начали заполнять газом

02.02.21 / Рада утвердила санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму

14.01.21 / Число пострадавших от отравления в Буйнакске превысило 100 человек

08.08.21 / “Была проведена показательная казнь”. Друг белоруса Шишова исключил версию самоубийства

22.02.21 / Производство ноутбуков упадет на 10-15%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика