Прошли частотные испытания беспилотника «Охотник»

Проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотника «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова, заявили в пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. Чаплыгина.

«В мае 2022 года в филиале АО «Компания «Сухой» НАЗ им. В. П. Чкалова проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотного летательного аппарата «Охотник» с помощью системы упругого вывешивания, разработанной в СибНИА», – передает ТАСС сообщение института. Частотные испытания являются завершающим этапом разработки самолета и проводятся для исключения возможности возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний и получения экспериментальных данных по вибрации всех элементов конструкции планера с целью прогнозирования поведения воздушного судна при возникновении флаттера.

Испытаниям подвергается опытный образец, на котором смонтированы все штатные бортовые системы и агрегаты. Как пояснили в пресс-службе, система упругого вывешивания применяется для вывешивания самолетов во время частотных испытаний с целью имитации состояния горизонтального полета. Созданная система не оказывает значительного влияния на динамические характеристики самолета во время испытаний, а ее габариты не препятствуют уборке, выпуску шасси и перемещениям отклоняемых поверхностей.

Как отметили в СибНИА, созданная специалистами уникальная малогабаритная система позволит проводить частотные испытания любого типа самолета компании «Сухой». Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета – около 1000 км/ч.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

Напомним, 20 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска.

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