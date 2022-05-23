В РФ вывели шесть импортозамещающих сортов картофеля

В Удмуртском федеральном исследовательском центре Уральского отделения РАН вывели шесть новых импортозамещающих сортов картофеля, сообщил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), анализирующий процесс импортозамещения в России.

Так, в рамках реализации мер по замещению импортной продукции в подмосковной Истре будет запущено собственное производство молочных смесей, отмечают эксперты.

«На Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА) коммунальной техники, разработали первый электрический трактор «Универсал». Разработка трактора позволит удовлетворить нужды коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов для использования в теплицах и городском хозяйстве», – говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

В Приморском крае компания «Русский карбон» запускает серийное производство сверхлегких инвалидных колясок. К концу года на предприятии будет создано не менее 50 изделий – кресел-колясок с ручным приводом: комнатных, прогулочных, активного типа и детских.

Ранее ЭИСИ сообщил, что тольяттинский производитель электроколясок для людей с ОВЗ расширил производство и теперь собирает детские электромобили.

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