Зеленский подписал закон о конфискации активов поддерживающих спецоперацию лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России, сообщил офис главы украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной радой 12 мая 2022 года», – передает ТАСС сообщение офиса.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», – приводит слова Зеленского его офис.

Напомним, 12 мая Верховная рада Украины одобрила закон, согласно которому предполагается конфискация имущества у тех, кто поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине.

—