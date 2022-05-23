 

Зеленский подписал закон о конфискации активов поддерживающих спецоперацию лиц

23.05.2022, 10:13, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России, сообщил офис главы украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной радой 12 мая 2022 года», – передает ТАСС сообщение офиса.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», – приводит слова Зеленского его офис.

Напомним, 12 мая Верховная рада Украины одобрила закон, согласно которому предполагается конфискация имущества у тех, кто поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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