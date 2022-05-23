16 процентов ярославцев совсем ничего не вдохновляет на работе

Ярославцы стали чаще признаваться, что в работе их вдохновляет исключительно зарплата.

Значимость такого мотивирующего фактора, как общение с людьми, в условиях отмены удаленки заметно снизилась, об этом свидетельствует открытый опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый ярославец (21%) признается, что в работе его больше всего вдохновляет зарплата. Каждого девятого (11%) мотивирует достижение поставленных целей, 8% получает удовольствие от самого процесса работы, а 7% — от атмосферы в коллективе. По 6% опрошенных сообщили, что лучшая мотивация для них — это возможность приносить пользу и общаться с людьми, по 4% вдохновляет интерес, постоянное обучение новому, самореализация и любовь к делу. Возможность творить и решать новые задачи радует по 3% ярославцев, а развитие способностей и возможность применить знания — по 1%.

Другие источники вдохновения назвали 14% опрошенных: упоминались подходящий график, возможность работать удаленно, благодарность клиентов, ответственность, перспективы, стабильность и т. д. В том, что в работе их ничего не вдохновляет, признались 16% ярославцев.

Деньги и самореализация чаще мотивируют мужчин, а атмосфера в коллективе и возможность помогать людям — женщин.

Время проведения опроса: 15—20 мая 2022 года.