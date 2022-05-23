 

Утверждается, что батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ

23.05.2022, 8:42, Новости дня
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Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.

Видео публикует РИА «Новости».

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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