Утверждается, что батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ

Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.

Видео публикует РИА «Новости».

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.

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