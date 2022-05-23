 

Российские саперы уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали»

23.05.2022, 8:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минобороны отчиталось о работе российских саперных подразделений по инженерной разведке и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

За двое суток работы было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов, передает РИА «Новости».

«Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются», – заявляет военнослужащий инженерно-саперного полка.

В Минобороны уточняют, что противник минировал весь периметр предприятия и строения на его территории, саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.

К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования, заявили в ведомстве.

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05.21 / Космический мусор повредил МКС

11.12.21 / Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР

15.12.21 / Сборная РФ в форме СССР обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала

28.02.22 / Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы

05.08.20 / Последствия взрыва в Бейруте показали из космоса

12.08.21 / Талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула

01.09.21 / В НАН Украины назвали область, в которой ситуация с распространением COVID-19 “является угрожающей”

04.05.21 / Украине предрекли потерю аграрного потенциала из-за продажи земли

11.08.20 / Ефремова госпитализировали из суда в бессознательном состоянии

29.11.20 / Сербия передумала высылать посла Черногории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика