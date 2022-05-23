Российские саперы уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали»

Минобороны отчиталось о работе российских саперных подразделений по инженерной разведке и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

За двое суток работы было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов, передает РИА «Новости».

«Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются», – заявляет военнослужащий инженерно-саперного полка.

В Минобороны уточняют, что противник минировал весь периметр предприятия и строения на его территории, саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность.

К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования, заявили в ведомстве.

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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