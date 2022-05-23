Из блондинки в брюнетку: как ухаживать за волосами, чтобы дольше сохранить цвет

Большинство людей, у которых есть опыт окрашивания волос, знают, что переход от темного к светлому может потребовать немалых усилий, ухода и, к сожалению, повреждения. После того, как вы преодолеете первоначальную новизну перехода на более светлый цвет, может возникнуть соблазн вновь перекраситься из блондинки в брюнетку, но это опять чревато определенными проблемами.

Избегайте теплового воздействия

Тепло может быть вашим злейшим врагом, когда вы переходите от светлого цвета к темному. Что говорят специалисты? «Многие люди часто используют нагреващие инструменты для укладки, которые могут повредить вашему насыщенному цвету. Попробуйте сохранить естественную текстуру ваших волос, дав им передохнуть от теплового воздействия».

Однако если это так уж необходимо опытные парикмахеры советуют использовать термозащитный спрей: «После мытья нанесите на пряди термозащитный спрей, чтобы сформировать на волосах защитный слой, который удерживает влагу в стержне волоса и предотвращает его высыхание. Этот слой не дает волосам слишком быстро перегреваться и постепенно медленно нагревает волосы, поэтому не создает повреждений или секущихся кончиков, помогая сохранить конечный результат».

Мойте голову как можно реже

Чем чаще вы моете окрашенные волосы, тем быстрее они тускнеют. Это означает, что между мытьем следует делать перерыв в несколько дней, если это возможно, и мыть голову максимум два-три раза в неделю.

Не переживайте, волосы быстро привыкают к таким переменам и жирными быстро не становятся. Кроме того, использовать лучше всего мягкий очищающий шампунь. А еще приобретите качественный сухой шампунь, чтобы ваши волосы оставались свежими без мытья. Это удалит излишки кожного жира, а вы будете выглядеть великолепно.

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Увлажнение очень важно

Крайне важно, чтобы ваши окрашенные волосы были увлажнены. В противном случае вы рискуете сделать их сухими, поврежденными и тусклыми. Не реже одного раза в неделю наносите на волосы питательную маску для, чтобы укрепить их. «А также глубокое кондиционирование волос с использованием интенсивно увлажняющего и защищающего цвет шампуня и кондиционера — отличный способ предотвратить их высыхание, повреждение и появление секущихся кончиков», — говорят профессионалы.

Избегайте сульфатов

Наконец, обратите внимание на ингредиенты, используемые в вашем шампуне и кондиционере.Сульфаты — это особые вещества, которые используются во многих чистящих средствах, в том числе в шампунях, но из-за них ваш цвет тускнеет. Специалисты предлагают выбирать продукты для волос без сульфатов и парабенов, чтобы ваш цвет оставался стойким.